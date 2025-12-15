செய்திகள்

விஜய்யுடன் மோதும் சிவகார்த்திகேயன்?

விஜய் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் திரைப்படங்கள் குறித்து...
விஜய் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன்
விஜய் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன்
ஜன நாயகன் திரைப்படத்துடன் பராசக்த்தி வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது.

நடிகர் விஜய் இயக்குநர் எச். வினோத் கூட்டணியில் உருவான ஜன நாயகன் திரைப்படம் ஜன. 9 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா டிச. 27 ஆம் தேதி மலேசியாவில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறுகிறது. இதற்கான பணிகளும் தீவிரமாக ஏற்படாகி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி திரைப்படம் ஜன. 14 வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது ஜன. 9 அன்றே இப்படத்தைத் திரைக்குக் கொண்டு வர பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறதாம்.

