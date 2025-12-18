ஓடிடியில் ரஷ்மிகா மந்தனாவின் தம்மா!

நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவின் தம்மா படம் ஓடிடியில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
இந்தப் படத்தில் நடிகர் ஆயுஷ்மான் குர்ரானா நாயகனாகவும் ரஷ்மிகா மந்தனா நாயகியாகவும் நடித்துள்ளார்கள். நகைச்சுவை கலந்த சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் பாணியில் இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேட்டாக் ஹாரர் நகைச்சுவைப் படங்களான ஸ்ட்ரீ 2, முஞ்ஜியா படங்களைத் தொடர்ந்து தம்மா படமும் இந்த யுனிவர்ஸில் வெளியானது.
இந்தப் படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ், பரேஷ் ராவல், நவாசுதீன் சித்திக், பைசல் மாலிக் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள். தினேஷ் விஜயன், அமர் கௌசிக் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள தம்மா படத்தினை ஆதித்யா சர்போட்கர் இயக்கியுள்ளார்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த அக்.21ஆம் தேதி வெளியான இப்படம், ரசிகர்களின் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், தம்மா திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
