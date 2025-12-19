சிக்மா படப்பிடிப்பை முடித்த ஜேசன் சஞ்சய் விஜய்..! டீசர் தேதி அறிவிப்பு!

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் சிக்மா படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்ததாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
இந்தப் படத்தின் பூஜை, படப்பிடிப்பு காட்சிகள் அடங்கிய விடியோவை வெளியிட்டு படக்குழு இதனை அறிவித்துள்ளது.
நடிகர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் முதல்முறையாக இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.
லைகா மற்றும் ஜேஎஸ்ஜே மீடியா நிறுவனம் இணைந்து தயாரிக்கும் இப்படத்தில் நாயகனாக சந்தீப் கிஷன் நடிக்க, தமன் இசையமைக்கிறார்.
ஆக்ஷன் பின்னணியில் உருவாகும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன் துவங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது.
இந்தப் படத்தின் பெயர் ’சிக்மா’ என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இதன் டீசர் வரும் டிச.23ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
