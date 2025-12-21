செய்திகள்

கலித் ரஹ்மான் இயக்கத்தில் மம்மூட்டி!

மம்மூட்டியின் புதிய திரைப்படம் குறித்து...
கலித் ரஹ்மான் இயக்கத்தில் மம்மூட்டி!
Updated on
1 min read

இயக்குநர் கலித் ரஹ்மான் இயக்கத்தில் நடிகர் மம்மூட்டி நடிக்கவுள்ளார்.

அனுராக கரிக்கின் வெள்ளம் (Anuraga Karikkin Vellam) படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் கலித் ரஹ்மான். தொடர்ந்து, உண்டா (unda), லவ் (love), தள்ளுமலா (thallumala) என அடுத்தடுத்து ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து மலையாளத் திரைத்துறையின் முக்கியமான இளம் இயக்குநராக உள்ளார்.

இறுதியாக இவர் தயாரித்து இயக்கி்ய ஆழப்புழா ஜிம்கானா திரைப்படமும் வெற்றிப்படமாகவே அமைந்தது.

இந்த நிலையில், நடிகர் மம்மூட்டி இயக்குநர் கலித் ரஹ்மான் கூட்டணியில் திரைப்படம் உருவாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ஏற்கனவே, இந்தக் கூட்டணி உண்டா திரைப்படத்தில் இணைந்திருந்தது. தற்போது, மீண்டும் சேர்ந்திருப்பது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கலித் ரஹ்மான் இயக்கத்தில் மம்மூட்டி!
அப்பாவின் பயோபிக்கில் நடிக்க ஆசை: சண்முக பாண்டியன்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Mammootty

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com