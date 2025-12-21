அப்பாவின் பயோபிக்கில் நடிக்க ஆசை: சண்முக பாண்டியன்

நடிகர் சண்முக பாண்டியன் தன் தந்தை விஜயகாந்த்தின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் நடிக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.
வளர்ந்துவரும் இளம் கதாநாயகனாக சண்முக பாண்டியன் நடிப்பில் வெளியான கொம்புசீவி திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.
அடுத்ததாக, இயக்குநர் மித்ரன் ஜவஹர் இயக்கத்தில் சண்முக பாண்டியன் நடிக்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், நேர்காணலில் பேசிய சண்முக பாண்டியன், “என் தந்தையின் (விஜயகாந்த்) வாழ்க்கை வரலாற்றில் நடிக்க வேண்டுமென ஆசைப்படுகிறேன். அது எளிதானதல்ல. சரியான இயக்குநர் அமைய வேண்டும். ” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.