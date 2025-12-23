செய்திகள்

சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் 9-ஆவது திரைப்படம்..! அறிவிப்பு விடியோ!

சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய படத்தின் விடியோ பற்றி...
Sivakarthikeyan Productions new film poster.
புதிய பட போஸ்டர். படம்: சிவகார்த்திகேயன் புரடக்‌ஷன்ஸ்.
சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய படத்தின் முதல்பார்வை போஸ்டர் குறித்து அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் புதிய படத்தின் முதல்பார்வை போஸ்டர் நாளை மாலை வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தனது பெயரிலேயே உருவாக்கியுள்ள சிவகார்த்திகேயன் புரடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் குறைந்த பட்ஜெட்டில் நல்ல படங்களை உருவாக்கி வருகிறார்.

கனா முதல் ஹவுஸ் மேட்ஸ் வரை இதுவரை 8 திரைப்படங்களை தயாரித்துள்ளார்.

தற்போது புதிய படத்தினை பேஸன் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் புரடக்‌ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.

இதன் அறிவிப்பு விடியோ வெளியாகியுள்ளது. அதில் ஒரு பாட்டி கடவுள்கள் அடங்கிய புகைப்படங்களுக்கு முன்பு வந்து நிற்பது போல காட்சிகள் உள்ளன.

இதன் முதல்பார்வை போஸ்டர் மற்றும் டீசர் நாளை (டிச.24) மாலை வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நான் ரஜினி ரசிகர் அல்ல... கூலி பட விமர்சனத்துக்கு உபேந்திரா பதில்!
Summary

An update has been released regarding the first-look poster of the new film produced by Sivakarthikeyan.

