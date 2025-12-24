செய்திகள்

ஹைதராபாத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ்! யாருக்கு கதை சொல்கிறார்?

லோகேஷ் கனகராஜின் புதிய திரைப்படம் குறித்து...
Updated on
1 min read

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் தன் புதிய திரைப்படத்தின் பணிகளைத் துவங்கியுள்ளார்.

நடிகர் அல்லு அர்ஜுனை வைத்து லோகேஷ் புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளாராம். அதற்கான பணிகளே இப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

தற்போது, அல்லு அர்ஜுன் இயக்குநர் அட்லி இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார். இதன் படப்பிடிப்பு முடிந்ததும் லோகேஷுடன் இணைவார் எனத் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் ஹைதராபாத் சென்றுள்ளார். அங்கு, அல்லு அர்ஜுனைச் சந்தித்து கதை விவாதத்தில் ஈடுபட உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

திரி விக்ரம் - அல்லு அர்ஜுன் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம்!

அதேநேரம், அல்லு அர்ஜுன் இயக்குநர் திரி விக்ரமுடன் மீண்டும் இணையவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. எந்த திரைப்படம் முதலில் துவங்கும் என்பது விரைவில் அறிவிக்கப்படலாம்.

Lokesh Kanagaraj
Allu Arjun
LCU

