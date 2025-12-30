மண்டாடி வெளியீடு எப்போது?

நடிகர் சூரி நடிப்பில் உருவாகிவரும் மண்டாடி திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
விடுதலை, மாமன் திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து நடிகர் சூரி நடிப்பில் உருவாகிவரும் திரைப்படம் மண்டாடி. மதிமாறன் இயக்கத்தில் மீனவர்களின் வாழ்க்கைப் பின்னணியில் பெரிய பொருள் செலவில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ராமநாதபுரம் கடற்கரை பகுதியில் படமாக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முக்கியமான சண்டைக் காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இதனை கோடை வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
