ஜன நாயகன், பராசக்தி டிரைலர் தேதிகள்!

ஜன நாயகன், பராசக்தி திரைப்படங்களின் டிரைலர் தேதிகள் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பண்டிகை வெளியீடுகள் என்றாலே உச்ச நட்சத்திரங்களின் திரைப்படங்கள் திரைக்கு வருவது கொண்டாட்டமானதுதான். 2026 பொங்கலுக்கு நடிகர் விஜய்யின் ஜன நாயகனும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தியும் திரைக்கு வருகின்றன.
இருவருக்கும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு இருக்கும் என்பதால் மற்ற திரைப்படங்கள் எதுவும் திரைக்கு வரவில்லை. ஆனால், சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் நடிகர் அஜித்தின் மங்காத்தா திரைப்படத்தை மறுவெளியீடு செய்கிறது.
முழுநேர அரசியலுக்கு வந்த பின் விஜய் நடிப்பில் வெளியாகும் இறுதியான திரைப்படம் ஜன நாயகன் என்பதாலும் இனி விஜய்யை திரையில் எப்போது பார்ப்போம் எனத் தெரியாததாலும் அவரின் ரசிகர்கள் படத்தின் வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருக்கின்றனர்.
அதேபோல், இயக்குநர் சுதா கொங்காரா - சிவகார்த்திகேயன் கூட்டணியில் உருவான பராசக்தி திரைப்படம் ஜன நாயகன் வெளியான ஒருநாள் கழித்து ஜன. 10 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. இப்படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.
இந்த நிலையில், ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் டிரைலர் ஜன. 2 ஆம் தேதியும் பராசக்தி டிரைலர் ஜன. 3 ஆம் தேதியும் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.
