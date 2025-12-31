கவினின் மாஸ்க் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகர் கவினின் மாஸ்க் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் கவின் இயக்குநர் வெற்றி மாறனின் மேற்பார்வையில் புதிய திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். மாஸ்க் எனப் பெயரிடப்பட்ட இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் விக்ரணன் இயக்கியிருந்தார்.
ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்த இந்தப் படத்தில், ருஹானி சர்மா நாயகியாகவும் ஆண்ட்ரியா வில்லியாகவும் நடித்திருந்தனர்.
கடந்த நவ. 21 ஆம் தேதி வெளியான இப்படம், ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதால் வசூல் ரீதியாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் மாஸ்க் திரைப்படம் வெற்றியடைந்தது.
இந்த நிலையில், மாஸ்க் திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 9 ஆம் தேதி ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
