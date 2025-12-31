டாக்ஸிக் நயன்தாரா போஸ்டர்!

டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் நயன்தாராவுக்கான புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் யஷ் நடிப்பில் மலையாள இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய படம் ’டாக்ஸிக்’. கேஜிஎஃப் - 2 படத்திற்கு அடுத்ததாக யஷ் நடிக்கும் படம் என்பதால் இந்தப் படத்தின் மீது ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.
கேவிஎன் புரோடக்ஷன்ஸ் மற்றும் நடிகர் யாஷ் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளது.
டாக்ஸிக் அடுத்தாண்டு மார்ச் 19 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரமான நடிகை நயன்தாராவின் புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், கங்கா என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
