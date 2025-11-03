செய்திகள்

ஆட்டோகிராஃப் மறுவெளியீட்டுத் தேதி!
ஆட்டோகிராஃப் திரைப்படத்தின் மறுவெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் சேரன் இயக்கத்தில் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ஆட்டோகிராஃப். இப்படம் பள்ளி, கல்லூரியின் கடந்தகாலக் காதல்களுடன் இளைஞர்களுக்கான உத்தேவகத்தை அளிக்கும் படமாக உருவாகியிருந்தது.

வெளியானபோது மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற இப்படத்திற்கு இன்றும் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படம் வெளியாகி 21 ஆண்டுகள் கழித்து வௌகிற நவ. 14 ஆம் தேதி மறுவெளியீடாகவுள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

