கமல் பிறந்த நாளில் மறுவெளியீடாகும் 2 திரைப்படங்கள்!

கமல் படங்களின் மறுவெளியீடு குறித்து...
நடிகர் கமல் ஹாசன் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவர் நடித்த திரைப்படங்கள் மறுவெளியீடாகின்றன.

நடிகர் கமல் ஹாசன் இறுதியாக நடித்த இந்தியன் - 2, தக் லைஃப் ஆகிய திரைப்படங்கள் வணிகம் மற்றும் விமர்சன ரீதியாக பின்னடைவைச் சந்தித்து சுமாரான படங்களாகவே எஞ்சின.

தற்போது, அன்பறிவு இயக்கத்தில் உருவாகும் தன் அடுத்த திரைப்படத்தில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், நடிகர் கமல் ஹாசனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவர் நடித்த நாயகன் திரைப்படம் நவ. 6 ஆம் தேதியும் வேட்டையாடு விளையாடு நவ. 7 ஆம் தேதியும் மறுவெளியீடாகிறது.

கமலின் இரண்டு படங்கள் வெளியாகவுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

இதையும் படிக்க: மீனவ சமூகம் குறித்து அவதூறு பேசினேன்: பிக் பாஸில் ஒப்புக்கொண்ட கமருதீன்

