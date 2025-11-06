கும்கி 2 - டிரைலர் வெளியீடு!
இயக்குநர் பிரபுசாலமன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள கும்கி 2 படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் பிரபுசாலமன் இயக்கத்தில் விக்ரம் பிரபு, லட்சுமி மேனன், தம்பிராமையா உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில், 2012-ல் வெளியாகிய கும்கி, பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், கும்கியின் இரண்டாம் பாகமான கும்கி 2-ன் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
பிரபுசாலமன் இயக்கத்தில் கதாநாயகனாக அறிமுக நடிகர் மதி, அர்ஜுன் தாஸ், சுஸானே ஜார்ஜ், ஆண்ட்ரூஸ், கொட்டாச்சி, ஹரீஷ் பேரடி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைப்பில் கும்கி 2 உருவாகியுள்ளது.
கும்கி முதல் பாகத்துடன் மாறுபட்ட கதைக்களமாக கும்கி 2 உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. நவம்பர் 14 ஆம் தேதியில் கும்கி 2 வெளியாகிறது.
Prabusolomon's Kumki 2 trailer released
