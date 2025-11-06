செய்திகள்

ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் பாடல் எப்போது? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு குறித்து...
ஜனநாயகன் படத்தின் போஸ்டர்.
ஜனநாயகன் படத்தின் போஸ்டர்.
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் பாடல் எப்போது வெளியாகும் என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் எச். வினோத் நடிகர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். இப்படத்தின் எடிட்டிங் பணிகள் வரை முடிவடைந்ததுள்ளதால் உறுதியாக பொங்கல் வெளியீடாக அடுத்தாண்டு ஜன. 9 ஆம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ளது.

இதில், நாயகியாக பூஜா ஹெக்டேவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் மமிதா பைஜூவும் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை கேவிஎன் ப்ரொடக்‌ஷன் தயாரிக்க, அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

அனிருத் இசையமைப்பில் உருவான முதல் பாடல் தீபாவளியன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், கரூர் சம்பவத்தால் அது ஒத்திவைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.

இந்த நிலையில், ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் பாடல் வரும் நவ. 8 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, ஜனநாயகன் படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படம் விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: தொடரும் ஹார்ட் பீட் - 3! மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

Summary

An official announcement has been made regarding the release date of the first song from actor Vijay's film Jananayagan.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

விஜய்
Vijay
first single
முதல் பாடல்
jana nayagan

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com