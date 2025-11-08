செய்திகள்

ஜாதி பேதங்கள் ஏது... விஜய் குரலில் முதல் பாடல்!

ஜன நாயகன் முதல் பாடல்...
நடிகர்கள் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ
ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் எச். வினோத் நடிகர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். இப்படத்தின் எடிட்டிங் பணிகள் வரை முடிவடைந்ததுள்ளதால் உறுதியாக பொங்கல் வெளியீடாக அடுத்தாண்டு ஜன. 9 ஆம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ளது.

இதில், நாயகியாக பூஜா ஹெக்டேவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் மமிதா பைஜூவும் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலான தளபதி கச்சேரி இன்று வெளியாகியுள்ளது.

அனிருத் இசையமைப்பில் அறிவு எழுதிய இப்பாடலை நடிகர் விஜய், அனிருத், அறிவு ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.

Summary

actor vijay's jana nayagan single promo out now

Anirudh
Vijay
H Vinoth
jana nayagan

