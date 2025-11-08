கவினின் மாஸ்க் டிரைலர் எப்போது?

கவினின் மாஸ்க் திரைப்படத்தின் டிரைலர் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் கவின் நடிப்பில் இறுதியாக கிஸ் திரைப்படம் வெளியானது. இப்படத்தைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் வெற்றி மாறன் வழங்கும் மாஸ்க் திரைப்படம் திரைக்கு வரவுள்ளது.
இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் விக்ரணன் அசோக் இயக்கியுள்ளார். நாயகியாக ருஹானி ஷர்மாவும் பிரதான கதாபாத்திரங்களில் ஆண்ட்ரியா, பால சரவணன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
ஆண்ட்ரியா மற்றும் சொக்கலிங்கம் ஆகியோர் இப்படத்தை தயாரிக்க, ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
இப்படம் நவ. 21 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலர் நாளை (நவ. 9) மதியம் 2.07 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
