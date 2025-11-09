செய்திகள்

ஓடிடியில் பைசன் எப்போது?

பைசன் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்து...
Bison Film Poster.
பைசன் பட போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / மாரி செல்வராஜ்.
பைசன் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்த தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

நடிகர் துருவ் - இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் கூட்டணியில் உருவான பைசன் திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியானது. இப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று பாராட்டுகளையும் குவித்தது.

மேலும், இப்படத்துக்கு கூடுதல் திரைகளும் ஒதுக்கப்பட்டன. பைசன் படம் உலகளவில் தமிழ் மொழியில் மட்டும் ரூ. 35 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்திருந்தார். மேலும் ரெஜிஷா விஜயன், லால், அமீர், பசுபதி உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

பைசன் படத்திற்கு நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைக்க நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பாக பா. ரஞ்சித் தயாரித்தார்.

இந்த நிலையில், பைசன் திரைப்படம் வரும் நவ. 14 ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

