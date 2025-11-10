பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய பிரவீன்! எளிமையாக வரவேற்ற குடும்பம்!

பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய பிரவீன் ராஜை அவரின் குடும்பத்தினர் மிகவும் எளிமையான முறையில் மிகுந்த அன்புடன் வரவேற்றனர்.
இதற்கு முன்பு பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேறியவர்களை மிகவும் ஆரவாரமாக குடும்பத்தினரும் ரசிகர்களும் வரவேற்றனர். ஆனால், பிரவீனின் வருகை எளிமையான முறையில் குடும்பத்தினர் சூழ நடந்துள்ளது. இந்த விடியோ இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
எளிமையான பின்புலத்திலிருந்து விஜய் தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றதன் மூலம் நடிப்புத் துறைக்குள் நுழைந்தவர் பிரவீன் ராஜ் தேவசகாயம். தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடித்து வந்த பிரவீன், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதன் மூலம் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ள மற்ற போட்டியாளர்களைக் காட்டிலும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிவந்த பிரவீன், எதிர்பாராத விதமாக 5 வது வாரத்தில் குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்றதற்காக வெளியேறினார்.
இவரின் வெளியேற்றம் (எலிமினேஷன்) பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்தவர்களுக்கும் பேரதிர்ச்சியாகவே இருந்தது. விஜய் சேதுபதியும் பிரவீன் ஒரு வலிமையான போட்டியாளர் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதனிடையே பிரவீன் ராஜ் வெளியேறியது ரசிகர்கள் உள்பட பலருக்கும் எதிர்பாராத அதிர்ச்சியாகவே இருந்தது. இந்நிலையில் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய பிரவீன் ராஜை அவரின் குடும்பத்தினர் உற்சாகமாக வரவேற்றுள்ளனர்.
போட்டி முடிந்து வீட்டிற்கு வந்த பிரவீன் ராஜுக்கு ஆரத்தி எடுத்து பூக்களைத் தூவி அவரின் தாயாரும் மனைவியும் வரவேற்றனர். அவரின் மகன் மாலை அணிவித்து தந்தையை கட்டியணைத்து வரவேற்றார். இதனால் நெகிழ்ச்சி அடைந்த பிரவீன் கண்கலங்கி குடும்பத்தாரின் வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்டார்.
இதற்கு முன்பு பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் வீடு திரும்பினால், பிரமாண்டமாக வரவேற்ற விடியோவே வைரலான நிலையில், பிரவீன் குடும்பத்தார் அவரை வரவேற்ற விடியோ பலரைக் கவர்ந்துள்ளது.
