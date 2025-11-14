செய்திகள்

நான் கடவுள் ராஜேந்திரனின் ராபின்ஹுட் பட டிரைலர்!
நடிகர் நான் கடவுள் ராஜேந்திரன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் ‘ராபின்ஹுட்’ திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் கார்த்திக் பழனியப்பன் இயக்கத்தில் நடிகர் நான் கடவுள் ராஜேந்திரன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “ராபின்ஹுட்”.

நகைச்சுவை கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் நடிகர்கள் மனோகர், கே.பி.வொய். சதீஷ், முல்லை, அம்மு அபிராமி, சங்கிலி முருகன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், ஸ்ரீநாத் விஜய் இசையில் உருவாகி வரும் “ராபின்ஹுட்” திரைப்படத்தின் டிரைலரை படக்குழுவினர் இன்று (நவ. 14) வெளியிட்டுள்ளனர்.

