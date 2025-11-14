பிருத்விராஜின் விலாயத் புத்தா பட டிரைலர்!

நடிகர் பிருத்விராஜ் நாயகனாக நடித்துள்ள “விலாயத் புத்தா” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் ஜெயன் நம்பியார் இயக்கத்தில், நடிகர் பிருத்விராஜ் சுகுமாறன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “விலாயத் புத்தா”.
சந்தன மரக்கடத்தல்களை மையமாகக் கொண்டு பிரபல மலையாள எழுத்தாளர் ஜி.ஆர்.இந்துகோபன் எழுதிய ’விலயாத் புத்தா’ என்ற நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
பிரபல இசையமைப்பாளர் ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் ஷமி திலகன், அனு மோகன், சூரஜ் வெஞ்சாரமூடு, டீஜே அருணாச்சலம், டி.எஸ்.கே. ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தத் திரைப்படத்தின் டீசர் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது. இந்த நிலையில், ‘விலாயத் புத்தா’ திரைப்படத்தின் டிரைலரை படக்குழுவினர் இன்று (நவ. 14) வெளியிட்டுள்ளனர்.
