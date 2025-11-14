அருள்நிதியின் மை டியர் சிஸ்டர் படத்தின் முதல்பார்வை போஸ்டர்!

செய்திகள்

Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் அருள்நிதி நாயகனாக நடிக்கும் “மை டியர் சிஸ்டர்” எனும் புதிய திரைப்படத்தின் முதல்பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர்கள் அருள்நிதி, அருண் பாண்டியன் மற்றும் மலையாள நடிகை மம்தா மோகன்தாஸ் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் புதிய திரைப்படம் “மை டியர் சிஸ்டர்”. இந்தப் படத்தை இயக்குநர் பிரபு ஜெயராம் இயக்கியுள்ளார்.

நகைச்சுவைத் திரைப்படமாக உருவாகி வரும் “மை டியர் சிஸ்டர்” படத்தை பாஷன் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. மேலும், இப்படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைக்கின்றார்.

இந்த நிலையில், தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகவுள்ள ”மை டியர் சிஸ்டர்” திரைப்படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரை படக்குழுவினர் இன்று (நவ. 14) வெளியிட்டுள்ளனர்.

Summary

தமிழ் சினிமா
அருள்நிதி
மம்தா
Arulnidhi
Arulnithi
முதல் பார்வை போஸ்டர்
மலையாள சினிமா
Mamta Mohandas

