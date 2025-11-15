20 லட்சம் அடி ஃபிலிம் ரோல்! ஆச்சரியப்படுத்திய கிறிஸ்டோஃபர் நோலன்!

இயக்குநர் கிறிஸ்டோபர் நோலன் தான் இயக்கிவரும் புதிய திரைப்படத்திற்கு லட்சக்கணக்கான ஃபிலிம் ரோல் அடிகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.
உலகின் முன்னணி இயக்குநராகக் கருதப்படும் கிறிஸ்டோபர் நோலன் தன் ஒவ்வொரு திரைப்படங்களிலும் புதுமையான விஷயங்களையும் உருவாக்க ரீதியாக சில முயற்சிகளையும் எடுப்பார்.
இறுதியாக, இவர் இயக்கத்தில் வெளியான ஓப்பன்ஹெய்மர் வரை தன் ரசிகர்களை ஒவ்வொரு முறையும் வியப்பில் ஆழ்த்துகிறார்.
தற்போது, தி ஒடிசி திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். இதுவும் பிரம்மாண்டமான முறையில் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக, பல கோடிகள் மதிப்பில் செட்கள் அமைக்கப்பட்டு படப்பிடிப்பு நடத்தப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பை கிரீஸ், மோராக்கோ, இத்தாலி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஐமேக்ஸ் ஃபிலிம் ரோலில் நோலன் படமாக்கியதாகவும் இதற்காக 20 லட்சம் அடி ஃபிலிம் ரோல் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது உண்மையால், அதிக அடியில் எடுக்கப்பட்ட முதல் ஐமேக்ஸ் திரைப்படம் இதுவாகத்தான் இருக்கும்.
christopher nolan's odyssey movie has more than 2 million film role feets
