ரஜினிகாந்த் வெளியிடும்..! டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநர் நாயகனாகும் படத்தின் டைட்டில் டீசர்!

‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய திரைப்படத்தின் டைட்டில் டீசரை சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வெளியிடுவார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் சசி குமார் நாயகனாக நடித்த ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ எனும் திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் அபிஷன் ஜீவிந். இப்படம், கடந்த மே மாதம் வெளியான நிலையில் வசூல் மற்றும் விமர்சன ரீதியாக மாபெரும் வெற்றியடைந்தது.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந், அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தின் மூலம் நாயகனாக அறிமுகமாகிறார்.
எம்.ஆர்.பி. எண்டர்டெயின்மெண்ட் மற்றும் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில், இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் இசையில் உருவாகும் இப்படத்தில், மலையாள நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் நாயகியாக நடிக்கின்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்தப் புதிய திரைப்படத்தின் டைட்டில் டீசரை நாளை (நவ. 22) மாலை 6 மணிக்கு சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வெளியிடுவார் என அபிஷன் ஜீவிந் அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார்.
