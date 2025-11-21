டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநர் நாயகனாகும் பட டைட்டில் டீசர்! ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டார்!

‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ திரைப்படத்தின் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய படத்தின் டைட்டில் டீசரை சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டுள்ளார்.
நடிகர் சசி குமார் நாயகனாக நடித்து வெளியான ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ எனும் திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் அபிஷன் ஜீவிந். இப்படம், வசூல் மற்றும் விமர்சன ரீதியாக மாபெரும் வெற்றியடைந்தது.
இந்த நிலையில், அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தின் மூலம் அபிஷன் ஜீவிந் நாயகனாக அறிமுகமாகிறார் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் இசையில், மலையாள நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் நாயகியாக நடிக்கும் இப்படத்தை எம்.ஆர்.பி. எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் மற்றும் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் தயாரிக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், “வித் லவ்” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய படத்தின் டைட்டில் டீசரை சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இன்று (நவ. 21) வெளியிட்டுள்ளார்.
