நடிகர் சூர்யாவின் ‘அஞ்சான்’ படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது...
அஞ்சான் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
நடிகர் சூர்யாவின் ‘அஞ்சான்’ திரைப்படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் சூர்யா - இயக்குநர் லிங்குசாமி கூட்டணியில் உருவாகி கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் “அஞ்சான்”. இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் வித்யூத் ஜம்வால், மனோஜ் பாஜ்பாயி, சமந்தா, சூரி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

இந்தப் படம், வெளியாகி வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றதுடன் நடிகர் சூர்யாவின் வித்தியாசமான தோற்றம் மற்றும் நடிப்பு பெரிதும் பாரட்டப்பட்டது.

‘அஞ்சான்’ திரைப்படம் வெளியாகி 10 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில், இப்படத்தின் ரீ - எடிட் செய்யப்பட்ட புதிய வடிவம் வரும் நவ.28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடு செய்யப்படவுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, மறுவெளியீடு செய்யப்படும் அஞ்சான் திரைப்படத்தின் ரீ - எடிட் செய்யப்பட்ட டிரைலரை இன்று (நவ. 22) படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

