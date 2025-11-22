செய்திகள்

ஆஸ்கருக்கு தேர்வான...! ஹோம்பவுண்ட் படம் ஓடிடியில் வெளியானது!

“ஹோம்பவுண்ட்” திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது...
ஆஸ்கருக்கு தேர்வான...! ஹோம்பவுண்ட் படம் ஓடிடியில் வெளியானது!
Published on
Updated on
1 min read

ஆஸ்கர் விருதுக்குத் தேர்வான “ஹோம்பவுண்ட்” எனும் இந்தி திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

‘மசான்’ திரைப்படத்தின் இயக்குநர் நீரஜ் கய்வான் இயக்கத்தில் உருவான புதிய படம் “ஹோம்பவுண்ட்”. இப்படத்தில், இஷான் கட்டார், ஜான்வி கபூர், விஷால் ஜோத்வா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, பிரபல பாலிவுட் தயாரிப்பாளர் கரண் ஜோஹர் தயாரிப்பில் உருவான இப்படம் இந்தியா சார்பில் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருது போட்டியில் பங்கேற்கத் தேர்வானது.

இந்த நிலையில், ஹோம்பவுண்ட் திரைப்படம் நேற்று (நவ. 21) நெட்ஃபிலிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

முன்னதாக, கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் அன் செர்டைன் ரிகார்ட் பிரிவில் திரையிடப்பட்ட இந்தப் படம், 9 நிமிட கைதட்டல்களை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க: கண்ணால் பார்ப்பதும், காதால் கேட்பதும் அல்ல; தீர விசாரிப்பதே மெய்! - ‘அவிஹிதம்’

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பாலிவுட்
ஆஸ்கர்
OSCAR
netflix
ஆஸ்கர் அகாதெமி
ஆஸ்கர் விருது
Oscar nomination

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com