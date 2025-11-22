ஆஸ்கருக்கு தேர்வான...! ஹோம்பவுண்ட் படம் ஓடிடியில் வெளியானது!

ஆஸ்கர் விருதுக்குத் தேர்வான “ஹோம்பவுண்ட்” எனும் இந்தி திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
‘மசான்’ திரைப்படத்தின் இயக்குநர் நீரஜ் கய்வான் இயக்கத்தில் உருவான புதிய படம் “ஹோம்பவுண்ட்”. இப்படத்தில், இஷான் கட்டார், ஜான்வி கபூர், விஷால் ஜோத்வா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, பிரபல பாலிவுட் தயாரிப்பாளர் கரண் ஜோஹர் தயாரிப்பில் உருவான இப்படம் இந்தியா சார்பில் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருது போட்டியில் பங்கேற்கத் தேர்வானது.
இந்த நிலையில், ஹோம்பவுண்ட் திரைப்படம் நேற்று (நவ. 21) நெட்ஃபிலிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
முன்னதாக, கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் அன் செர்டைன் ரிகார்ட் பிரிவில் திரையிடப்பட்ட இந்தப் படம், 9 நிமிட கைதட்டல்களை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
