செய்திகள்

பிக் பாஸ் 9: இந்த வாரம் வெளியேறும் நபர்களின் பட்டியல்!

பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் போட்டியில் நீடிக்கத் தகுதியற்ற போட்டியாளர்களின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.
திவ்யா கணேசன், சான்ட்ரா, வியானா, சுபிக்‌ஷா
திவ்யா கணேசன், சான்ட்ரா, வியானா, சுபிக்‌ஷா படம் - எக்ஸ்
Published on
Updated on
1 min read

பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் போட்டியில் நீடிக்கத் தகுதியற்ற போட்டியாளர்களின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இதில், இந்த வாரத்திற்கு 11 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி 8 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. 50 நாள்களை வெற்றிகரமாகக் கடந்துள்ளது. 50 வது நாளான இன்று பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தொடரத் தகுதியற்ற நபர்கள் குறித்த வாக்கெடுப்பு போட்டியாளர்களிடையே நடைபெற்றது.

இதில் ஒரு போட்டியாளர் இருவரைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அனைவரும் தேர்வு செய்த பிறகு, வெளியேறும் நபர்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்றவர்கள் குறித்து பிக் பாஸ் அறிவிப்பார்.

அந்தவகையில் இம்முறை சான்ட்ரா, ப்ரஜின், திவ்யா கணேசன், கமருதீன், கனி திரு, எஃப்.ஜே., விக்ரம், அமித் பார்கவ், அரோரா சின்கிளேர், விஜே பார்வதி ஆகியோர் நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள்
பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள்படம் - எக்ஸ்

இவர்களுக்கு இந்த வாரம் முழுக்க போட்டியாளர்களுக்கு மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். மக்கள் மனங்களைக் கவர்ந்து அதிக வாக்குகளைப் பெறுபவர் போட்டியில் நீடிப்பார். குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்ற நபர் பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து இந்த வார இறுதியில் அனுப்பப்படுவார்.

இதுவரை நந்தினி, இயக்குநர் பிரவீன் காந்தி, திருநங்கை அப்சரா, ஆதிரை, கலையரசன், பிரவீன், துஷார், வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகர், கெமி ஆகியோர் வெளியேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க | பிக் பாஸ்: போட்டியாளர்களை விடியோ மூலம் ஊக்கப்படுத்திய நண்பர்கள்!

Summary

bigg boss 9 tamil 8th week nomination list

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Bigg Boss
பிக் பாஸ்
nomination
biggboss
பிக்பாஸ்
Bigg Boss 9
பிக் பாஸ் 9

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani