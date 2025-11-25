ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் குரலில் வெளியான பராசக்தி பட பாடல்!

பராசக்தி படத்தின் ரத்னமாலா பாடல் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் - இயக்குநர் சுதா கொங்கரா கூட்டணியில் உருவாகிவரும் ‘பராசக்தி’ திரைப்படம், வரும் 2026 ஜனவரி 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
நடிகர்கள் ரவி மோகன், அதர்வா, ஸ்ரீ லீலா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இப்படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் ஹிந்தி திணிப்புக்கு எதிராக நடைபெற்ற மொழிப் போர் போராட்டங்களை மையமாக வைத்து இப்படம் எடுக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
முன்னதாக, இப்படத்தின் “அடியே அலையே” என்ற பாடல் வெளியாகி வைரலானது.
இந்த நிலையில் பராசக்தி படத்தின் இரண்டாவது பாடலான ”ரத்னமாலா” பாடல் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.