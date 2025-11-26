செய்திகள்

விஜய் ஆண்டனி தயாரிக்கும் பூக்கி படத்தின் முதல் பாடல்!

இசையமைப்பாளர் விஜய் ஆண்டனி தயாரிப்பில் உருவாகும் “பூக்கி” திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனியின் தயாரிப்பில் உருவாகும் புதிய படம் “பூக்கி”. இயக்குநர் கணேஷ் சந்திரா இயக்கும் இந்தப் படத்தின் மூலம் நடிகர் அஜய் திஷன் நாயகனாக அறிமுகமாகின்றார்.

இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் சுனில், பாண்டியராஜன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். மேலும், விஜய் ஆண்டனி இசையமைக்கின்றார்.

இந்த நிலையில், இசையமைப்பாளர் விஜய் ஆண்டனி எழுதி இசையமைத்து பாடியுள்ள ”மனசுவலிக்கிது” எனும் முதல் பாடலை, பூக்கி படக்குழுவினர் இன்று (நவ. 26) வெளியிட்டுள்ளனர்.

vijay antony
first song
தயாரிப்பு
விஜய் ஆண்டனி
முதல் பாடல்

