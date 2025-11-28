செய்திகள்

வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது! இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் ரஜினிகாந்துக்கு கௌரவம்!

இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
நடிகர் ரஜினிகாந்த் (கோப்புப் படம்)
நடிகர் ரஜினிகாந்த் (கோப்புப் படம்)EPS
Updated on
1 min read

கோவாவில், நடைபெறும் இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில், நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சூப்பர் ஸ்டார் என்று ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் நடிகர் ரஜினிகாந்த், திரைத்துறையில் அறிமுகமாகி 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், கோவாவில் நடைபெறும் 56 ஆவது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவின் நிறைவு நாளான இன்று (நவ. 28) நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளருக்கான விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, விருது பெற்றது குறித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசுகையில், என்னை வாழவைக்கும் தெய்வங்களான தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி எனக் கூறியுள்ளார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், மத்திய இணையமைச்சர் எல். முருகன், கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

Summary

Actor Rajinikanth has been awarded the Lifetime Achievement Award at the International Film Festival of India in Goa.

ரஜினிகாந்த்
goa
Rajnikanth
IFFI
award
கோவா
International Film Festival of India
IFFI 2024

