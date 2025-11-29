செய்திகள்

மலையாளத்தில் அறிமுகமாகும் துஷாரா விஜயன்!

நடிகை துஷாரா விஜயனின் மலையாளத் திரைப்படம் குறித்து...
Dusharara Vijayan
துஷாரா விஜயன். படம்:இன்ஸ்டா / துஷாரா விஜயன்.
Updated on
1 min read

நடிகை துஷாரா விஜயன் முதல்முறையாக மலையாளத் திரைப்படத்தில் அறிமுகமாகியுள்ளார்.

காட்டாளன் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தில் இவர் இணைந்துள்ளதாகப் படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டுள்ளது.

சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் கவனம் ஈர்த்த துஷாரா ரஜினியின் வேட்டையன், விக்ரமின் வீர தீர சூரன், தனுஷின் ராயனிலும் நடித்து புகழ்பெற்றார்.

தமிழில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் இவர் தற்போது மலையாளத்திலும் அறிமுகமாகியுள்ளார்.

க்யூப்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தை பால் ஜியார்ஜ் இயக்கியுள்ளார்.

பான் இந்திய மொழிகளில் உருவாகும் இந்தப் படத்துக்கு காந்தாரா இசையமைப்பாளர் பி. அஜனீஷ் லோக்நாத் இசையமைக்கிறார்.

Summary

Actress Dhushara Vijayan has made her debut in a Malayalam film.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Malayalam
debut
Dushara Vijayan

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com