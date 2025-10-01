செய்திகள்

40 வயதில் மீண்டும் கருவுற்ற பாலிவுட் நடிகை!

பிரபல பாலிவுட் நடிகை சோனம் கபூர் மீண்டும் கருவுற்றிருக்கிறார்.
சோனம் கபூர்
சோனம் கபூர் படம் - இன்ஸ்டாகிராம்
2022 ஆம் ஆண்டு ஆண் குழந்தை பெற்றெடுத்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் கர்ப்பமாகியுள்ளார்.

பாலிவுட் நடிகர் அனில் கபூரின் மகளும் நடிகையுமான சோனம் கபூர், தனது நீண்ட நாள் காதலரான தொழிலதிபர் ஆனந்த் அகுஜாவை 2018ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்டார்.

திருமணத்துக்குப் பிறகும் படங்களில் நடித்து வந்த சோனம், 2022 ஆம் ஆண்டு ஆண் குழந்தைக்குத் தாயானார். இதற்கு பிறகும் நடிப்பில் கவனம் செலுத்தி வந்த சோனம் கபூர், மீண்டும் கருவுற்றிருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

கணவருடன் சோனம் கபூர்
கணவருடன் சோனம் கபூர் படம் - இன்ஸ்டாகிராம்

கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஷோக் மகிஜா இயக்கத்தில் உருவான பிலின்ட் படத்தில் முதன்மை பாத்திரத்தில் சோனம் கபூர் நடித்திருந்தார். தற்போது கருவுற்றிருப்பது உறுதியாகியுள்ளதால், சிறிது இடைவேளை எடுக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

இதற்கு முன்பு நடிகர் தனுஷ் உடன் இவர் நடித்த ராஞ்சனா படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது. இப்படம் தமிழில் அம்பிகாபதி என்ற பெயரில் டப்பிங் செய்யப்பட்டு வெளியானது. இதனால், தமிழிலும் சோனம் கபூர் பலதரப்பட்ட ரசிகர்களைக் கவர்ந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க | ரூ.12,490 கோடி! உலகத்தின் பணக்கார நடிகரானார் ஷாருக்கான்!

Summary

Sonam Kapoor Pregnant Expecting Second Child With Anand Ahuja

