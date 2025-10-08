6 நாள்களில் காந்தாரா சாப்டர் - 1 இவ்வளவு வசூலா?

காந்தாரா சாப்டர் - 1 திரைப்படம் 6 நாள்களில் பெரிய தொகையை வசூலித்துள்ளது.
நடிகர் ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி, நடித்த திரைப்படமான காந்தாரா சாப்டர் - 1 அக். 2 ஆம் தேதி இந்தியளவில் பிரம்மாண்டமாக வெளியானது.
காந்தாரா திரைப்படத்தின் முன்கதையாக உருவான இப்படத்திற்கு நல்ல விமர்சனங்களும் வரவேற்பும் கிடைத்திருப்பதால் வெளியான 6 நாள்களில் இதுவரை ரூ. 427 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
காந்தாரா திரைப்படத்தின் ஒட்டுமொத்த வசூலை காந்தாரா சாப்டர் - 1 6 நாள்களில் கடந்துள்ளது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், தீபாவளி வரை இப்படத்திற்கு திரையரங்குகளில் வரவேற்பு இருக்கும் என்பதால் ரூ. 800 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது!
