இசை நிறுவனத்தைத் துவங்கிய ஐசரி கணேஷ்!

வேல்ஸ் இண்டர்நேஷனல்
நிகழ்வில் ஐசரி கணேஷ், தனுஷ், வெற்றி மாறன், ஐசரி கணேஷ் மகள் குஷ்மிதா
நிகழ்வில் ஐசரி கணேஷ், தனுஷ், வெற்றி மாறன், ஐசரி கணேஷ் மகள் குஷ்மிதா
தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் இசை நிறுவனத்தை துவங்கியுள்ளார்.

லேல்ஸ் ஃபிலிம் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான ஐசரி கணேஷ் தற்போது 10 திரைப்படங்களைத் தயாரித்து வருகிறார். இதில், நடிகர்கள் தனுஷ், விஷணு விஷால், ஃபஹத் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

தமிழின் முக்கியமானத் தயாரிப்பு நிறுவனமாக வேல்ஸ் மாறிவரும் நிலையில், இன்று தன் பிறந்த நாளில் வேல்ஸ் மியூசிக் இண்டர்நேஷனல் என்கிற இசை நிறுவனத்தை ஐசரி கணேஷ் துவங்கியுள்ளார்.

இதன் அறிமுக நிகழ்வில் நடிகர்கள் தனுஷ், விஷ்ணு விஷால், விஜய் ஆண்டனி, இயக்குநர்கள் வெற்றி மாறன், மாரி செல்வராஜ், இசையமைப்பாளர்கள் ஏ. ஆர். ரஹ்மான், அனிருத், இமான் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

