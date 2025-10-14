செய்திகள்

விசிலடித்த ரசிகரைக் கண்டித்த அஜித்!

ரசிகர்களைக் கண்டித்த அஜித்...
actor ajithkumar
நடிகர் அஜித்
தன்னைப் பார்த்து விசிலடித்த ரசிகரை நடிகர் அஜித் கண்டித்துள்ளார்.

இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் நடிகர் அஜித் குமார் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது. ஏகே - 64 எனத் தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்திற்கான முன்தயாரிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

அதேநேரம், அஜித் ஐரோப்பாவில் நடைபெற்று வரும் கார் பந்தயங்களிலும் கலந்துகொண்டு வருகிறார். மேலும், நரேன் கார்த்திகேயனுடன் மலேசியாவில் நடைபெறும் பந்தயத்திலும் கலந்துகொள்ள இருக்கிறார்.

இந்த நிலையில், ரேஸ் பயிற்சியின்போது ரசிகர் ஒருவர் அஜித்தைப் பார்த்து உற்சாகமாகக் குரல் கொடுத்தார். அஜித்தும் சிரித்தபடி கையசைத்ததும், அந்த ரசிகர் விசிலடித்தார்.

அதனைக் கவனித்த அஜித், இப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது என சைகை மூலம் கண்டித்து முறைத்துப் பார்த்தபடி சென்றுவிட்டார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Summary

actor ajith kumar warns his fan who whistled for him

Ajith Kumar
ak 64

