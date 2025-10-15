செய்திகள்

அரசன் புரோமோ 5 நிமிடம்!

அரசன் திரைப்படத்தின் புரோமோ குறித்து...
actor silambarasan
நடிகர் சிலம்பரசன்
Published on
Updated on
1 min read

சிம்பு - வெற்றி மாறன் திரைப்படத்தின் புரோமோ நேரம் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிப்பில் கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாகும் அரசன் திரைப்படத்தின் புரோமோ நாளை (அக்.16) மாலை 6 மணிக்கு சில திரையரங்கங்களில் வெளியாகிறது.

இதற்கான, டிக்கெட் முன்பதிவுகள் நடைபெற்று வருவதால் சிம்பு ரசிகர்கள் ஆவலுடன் இருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், இந்த புரோமோ 5 நிமிடம் கால நேரம் கொண்டதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வடசென்னை திரைப்படத்தில் நடித்த கதாபாத்திரங்கள் இந்த புரோமோவில் இடம்பெற உள்ளதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: முதல்முறை! தீபாவளி வெளியீட்டில் ஆங்கில பெயர்கள்!

Summary

arason movie promo duration is 5 minutes

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Silambarasan
Vetri Maaran
str 49

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com