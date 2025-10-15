அரசன் புரோமோ 5 நிமிடம்!

சிம்பு - வெற்றி மாறன் திரைப்படத்தின் புரோமோ நேரம் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிப்பில் கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாகும் அரசன் திரைப்படத்தின் புரோமோ நாளை (அக்.16) மாலை 6 மணிக்கு சில திரையரங்கங்களில் வெளியாகிறது.
இதற்கான, டிக்கெட் முன்பதிவுகள் நடைபெற்று வருவதால் சிம்பு ரசிகர்கள் ஆவலுடன் இருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், இந்த புரோமோ 5 நிமிடம் கால நேரம் கொண்டதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வடசென்னை திரைப்படத்தில் நடித்த கதாபாத்திரங்கள் இந்த புரோமோவில் இடம்பெற உள்ளதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இதையும் படிக்க: முதல்முறை! தீபாவளி வெளியீட்டில் ஆங்கில பெயர்கள்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.