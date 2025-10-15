விஜய் ஆண்டனியின் சக்தித் திருமகன் ஓடிடி தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் விஜய் ஆண்டனியின் 25-வது படமாக உருவான சக்தித் திருமகன் படத்தை, விஜய் ஆண்டனி தயாரிக்க அருண் பிரபு எழுதி இயக்கியிருந்தார். இப்படம் செப். 19 திரைக்கு வந்தது.
ஊழல் செய்யும் அரசியல்வாதிகளைக் கேள்விகேட்கும் கதாபாத்திரத்தில் விஜய் ஆண்டனி நடித்திருந்தார். கதையும் திரைக்கதையும் நன்றாக இருந்ததால் ரசிகர்களிடம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
வணிக ரீதியாகவும் ரூ. 10 கோடி வரை வசூலித்தது. ஆனால், எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை.
இந்த நிலையில், இப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற அக். 24 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையும் படிக்க: மகுடம் படத்தை இயக்கும் விஷால்! பாதியில் விலகிய இயக்குநர்?
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.