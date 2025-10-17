செய்திகள்

தனுஷை நடிக்க வைங்க... சிம்புவால் உற்சாகமான ரசிகர்கள்!

அரசன் புரோமோவில் தனுஷ் வசனம்...
silambarasan
சிலம்பரசன்
சிம்புவின் அரசன் புரோமோ தனுஷ் ரசிகர்களிடமும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிம்பு அரசன் என்கிற கேங்ஸ்டர் படத்தில் நடிக்கிறார். இதற்கான, புரோமோ படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன் நடைபெற்றது.

தற்போது, இதன் புரோமோவை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், வடசென்னை உலகத்தில் சொல்லப்படாத கதைகள் என அறிவித்துள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

மேலும், புரோமோவில் சிம்பு, ‘என் கதாபாத்திரத்தில் தனுஷை நடிக்க வைங்க’ என்கிறார். இது தனுஷ் ரசிகர்களிடம் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதேபோல், தெலுங்கு புரோமோவில், ‘என் கதாபாத்திரத்தில் ஜூனியர் என்டிஆரை நடிக்க வைங்க’ என்கிற வசனம் என்டிஆர் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது.

STR
Silambarasan
arasan

