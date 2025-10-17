படிச்சு படிச்சு சொன்னனே, கண்டிஷன்ஸை... தலைவர் தம்பி தலைமையில் டீசர்!

நடிகர் ஜீவாவின் தலைவர் தம்பி தலைமையில் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
ஜீவா தன் 45-வது படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இயக்குநர் நிதிஷ் சஹதேவ் இயக்கிய இப்படத்திற்கு, ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். இதன் முதல் போஸ்டர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்தது.
இதில், நாயகியாக பிரார்தனாவும் தம்பி ராமையா, இளவரசு உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசரை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், கரூர் பலியின் போது அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், ‘படிச்சு படிச்சு சொன்னேனே, கண்டிஷன்ஸை பாலோ பண்ணுங்கன்னு’ என பேசிய விடியோ வைரலானது.
இதனை, இப்படத்தில் வசனமாக வைத்திருக்கின்றனர். மேலும், அன்பில் மகேஷ் சிரிப்பதுபோல் இறுதிக்காட்சியில் ஜீவாவும் சிரிக்கிறார். இந்த டீசர் நகைச்சுவையாக இருந்தாலும் என்னென்ன எதிர்வினைகளைச் சந்திக்கப்போகிறதோ...
