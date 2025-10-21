செய்திகள்

டியூட், பைசன், டீசல் வசூல் எவ்வளவு?

டியூட், பைசன் வசூல் குறித்து...
பிரதீப் ரங்கநாதன், துருவ், ஹரிஷ் கல்யாண்
பிரதீப் ரங்கநாதன், துருவ், ஹரிஷ் கல்யாண்
டியூட், பைசன் மற்றும் டீசல் ஆகிய திரைப்படங்களின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த தீபாவளி வெளியீடாக பிரதீப் ரங்கநாதனின் டியூட், துருவ்வின் பைசன், ஹரிஷ் கல்யாணின் டீசல் ஆகிய திரைப்படங்கள் திரைக்கு வந்தன. இதில், டியூட் மற்றும் பைசன் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று வணிக வெற்றியை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருக்கின்றன.

ஆனால், டீசல் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், டியூட் திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கில் சேர்த்து ரூ. 80 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாம்.

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான பைசன் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று ரூ. 18 கோடியையும் டீசல் ரூ. 2 கோடியையும் வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

