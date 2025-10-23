இட்லி கடை ஓடிடி தேதி இதுதானாம்!

நடிகர் தனுஷின் இட்லி கடை திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ராயன் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் தனுஷ் இயக்கி, நடித்த இட்லி கடை கடந்த அக். 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
இது ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் நல்ல கருத்துகளும் கிடைத்தன. இதனால், இட்லி கடை படத்தைப் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டினர்.
ஆனால், ரசிகர்களிடமிருந்து ஓரளவு வரவேற்பு கிடைத்தாலும் வணிக ரீதியாக இப்படம் சுமாரான வெற்றியைச் சந்தித்தது. காரணம், ரூ. 70 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவான இத்திரைப்படம் திரையரங்கு வெளியீட்டில் ரூ.65 கோடி வரை வசூலித்திருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.
ஓடிடி மற்றும் பிற உரிமைகள் நல்ல தொகைக்கு விற்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே இட்லி கடை லாபகரமான படமாக இருந்திருக்கும்.
இந்த நிலையில், இட்லி கடை வருகிற அக். 31 ஆம் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாக உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
