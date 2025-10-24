செய்திகள்

'பைசன்' படத்திற்கு இயக்குநர் வெற்றிமாறன் பாராட்டு

த்ருவ் விக்ரம் நடிப்பில் வரவேற்பை பெற்றுள்ள 'பைசன்' படத்தை இயக்குநர் வெற்றிமாறன் பாராட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், பைசன் - உறுதியையும் எதிர்ப்பையும் பிரதிபலிக்கும் ஆழமான தியானம்.

த்ருவ் விக்ரம் அளிக்கும் இயல்பான, மறக்க முடியாத நடிப்பு சக்திவாய்ந்த உவமைகளால் நிறைந்துள்ளது.

வலிமை மற்றும் உயிர்வாழ்வின் அடையாளமாக பைசனின் எலும்புக்கூடு, மரியாதைக்கான போராட்டமாக கபடி, தடங்களால் மறைக்கப்பட்ட பாதைகளில் ஓடும் பயணம் - அனைத்தும் இடையறாத போராட்டத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.

அமைதியானாலும் வெடிக்கும் பைசன், கிட்டனின் அடக்கி வைத்த கோபத்தை பிரதிபலிக்கிறது;

கருப்பு-வெள்ளை மற்றும் நிறம் மாறும் காட்சிகள் இழப்பு, நினைவு, நம்பிக்கை ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நடிகர் துருவ் - இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் கூட்டணியில் உருவான பைசன் திரைப்படம் தீபாவளி வெளியீடாகத் தமிழகத்தில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ரசிகர்களிடம் பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது. ரஜினிகாந்த் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் படத்தை பாராட்டியுள்ள நிலையில் தற்போது இந்த படத்தை இயக்குநர் வெற்றிமாறனும் பாராட்டியுள்ளார்.

