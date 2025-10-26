ஏ.எல்.விஜய் இயக்கும் காதல் ரீசெட் ரிப்பீட் பட டைட்டில் டீஸர்

செய்திகள்

ஏ.எல்.விஜய் இயக்கும் காதல் ரீசெட் ரிப்பீட் திரைப்படத்தின் டைட்டில் டீஸர் வெளியானது.
ஏ.எல்.விஜய் இயக்கும் காதல் ரீசெட் ரிப்பீட் திரைப்படத்தின் டைட்டில் டீஸர் வெளியானது.

ஏ.எல்.விஜய் இயக்கும் புதிய படம் காதல் ரீசெட் ரிப்பீட். இதில் மதுமகேஷ், ஜியா சங்கர், எம் எஸ் பாஸ்கர், ஜெயபிரகாஷ் உள்ளிட்டோர் பலர் நடிக்கின்றனர்.

படத்தை டி ஸ்டூடியோஸ் - டென்வி புரொடக்‌ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர். மேலும் படத்துக்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைக்கிறார்.

இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜை கடத்தி வைத்து பாடல் இசையமைக்க கேட்பது போல டைட்டில் டீஸர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜய் இதற்கு முன் மதராசபட்டினம், தலைவா, வனமகன்,சைவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களை இயக்கியுள்ளார்.

The title teaser of the Kadhal Reset Repeat movie, directed by A.L. Vijay, has been released.

