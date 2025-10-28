செய்திகள்

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநருக்கு சொகுசுக் கார் பரிசு!

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி திரைப்பட இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்திற்கு வந்த திருமணப் பரிசு குறித்து...
சொகுசுக் காருடன் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந், தயாரிப்பாளர் மகேஷ்
சொகுசுக் காருடன் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந், தயாரிப்பாளர் மகேஷ் படம் - இன்ஸ்டாகிராம்
Published on
Updated on
1 min read

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி திரைப்பட இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்திற்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் சொகுசுக் காரை பரிசளித்துள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந் இயக்கத்தில் நடிகர் சசிகுமார், சிம்ரன் நடிப்பில் மே 1 ஆம் தேதி வெளியான டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

எம்.ஆர்.பி. என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரித்த இப்படம் பிரபலங்கள் மத்தியில் மட்டுமின்றி வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்த இப்படத்தில் இயக்குநர் அபிஷனும் சிறிய பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இவர் தற்போது நாயகனாக நடித்து வருகிறார்.

இதனிடையே டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்திற்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் பிஎம்டபிள்யூ காரை பரிசளித்துள்ளது.

அக்டோபர் 31-ம் தேதி அபிஷன் ஜீவிந்திற்கு திருமணம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அவருக்கு சொகுசுக் காரை தயாரிப்பாளர் மகேஷ் பரிசளித்துள்ளார்.

இது தொடர்பான புகைப்படங்களையும் விடியோவும் தயாரிப்பு நிறுவனம் பகிர்ந்துள்ளது. ரசிகர்கள் பலர் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் செயலுக்கும் அபிஷனின் வெற்றிக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Summary

BMW car gift for Tourist Family director

இயக்குநர்
கார்
Tourist Family
Yogalakshmi

