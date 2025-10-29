வெளியீட்டுத் தேதியுடன் வரும் ஏகே - 64 அறிவிப்பு?

நடிகர் அஜித் குமாரின் 64-வது திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.
இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் நடிகர் அஜித் குமார் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது. ஏகே - 64 எனத் தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்திற்கான முன்தயாரிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
அஜித்தின் சில கார் பந்தயங்கள் முடிவடைந்ததும் படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கும் எனத் தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், அஜித் - ஆதிக் திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியுடன் வெளியிட தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
