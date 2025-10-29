செய்திகள்

வெளியீட்டுத் தேதியுடன் வரும் ஏகே - 64 அறிவிப்பு?

ஏகே - 64 படத்தின் அறிவிப்பு குறித்து...
actor ajith kumar
நடிகர் அஜித்
நடிகர் அஜித் குமாரின் 64-வது திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் நடிகர் அஜித் குமார் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது. ஏகே - 64 எனத் தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்திற்கான முன்தயாரிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

அஜித்தின் சில கார் பந்தயங்கள் முடிவடைந்ததும் படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கும் எனத் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், அஜித் - ஆதிக் திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியுடன் வெளியிட தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

reports suggests actor ajith kumar's 64th film announcement with release date

Ajith Kumar
Adhik Ravichandran
ak 64

