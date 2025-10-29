ஓடிடியில் இட்லி கடை!

தனுஷின் இட்லி கடை திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் இயக்கி, நடித்த இட்லி கடை கடந்த அக். 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இது ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் நல்ல கருத்துகளும் கிடைத்தன. இதனால், இட்லி கடை படத்தைப் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டினர்.
ஆனால், ரசிகர்களிடமிருந்து ஓரளவு வரவேற்பு கிடைத்தாலும் வணிக ரீதியாக இப்படம் சுமாரான வெற்றியைச் சந்தித்தது. காரணம், ரூ. 70 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவான இத்திரைப்படம் திரையரங்கு வெளியீட்டில் ரூ.65 கோடி வரை வசூலித்திருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படம் இன்று நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் இன்று பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.
வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே உணர்வுப்பூர்வமான படம் என்கிற வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
