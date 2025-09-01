செய்திகள்

ரசிகர்களுடன் கூலியைப் பார்த்த லோகேஷ் கனகராஜ்!

ரசிகர்களுடன் கூலி திரைப்படத்தைப் பார்த்த லோகேஷ்...
ரசிகர்களுடன் கூலியைப் பார்த்த லோகேஷ் கனகராஜ்!
Published on
Updated on
1 min read

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் ரசிகர்களுடன் கூலி திரைப்படத்தை திரையரங்கில் பார்த்துள்ளார்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த கூலி திரைப்படம் ஆக. 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்தப் படத்தில் ஆமிர் கான், நாகர்ஜுனா, உபேந்திரா, ஷ்ருதி ஹாசன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுடன் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் ரூ. 500 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமானது.

முக்கியமாக, அனிருத் பின்னணி இசை ரசிகர்களின் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கோவையிலுள்ள திரையரங்கம் ஒன்றில் கூலி திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்களிடமிருந்து என்ன வரவேற்பு கிடைக்கிறது என்பதை தெரிந்துகொள்ள அவர்களுடன் படத்தைப் பார்த்திருக்கிறார்.

சமூக வலைதளங்களில் இதன் புகைப்படங்கள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

இதையும் படிக்க: கலாசாரத்தை பெண்கள் காப்பாற்ற தேவையில்லை: பேட் கேர்ள் இயக்குநர்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Rajinikanth
Lokesh Kanagaraj
coolie

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com