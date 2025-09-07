செய்திகள்

அரசுப் பேருந்தில் இட்லி கடை..! களைகட்டும் புரமோஷன்!

இட்லி கடை படத்தின் புரமோஷன் குறித்து...
Idli kadai poster on a government bus.
அரசுப் பேருந்தில் இட்லி கடை போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / டான் பிக்சர்ஸ்.
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் தனுஷின் இட்லி கடை திரைப்படத்தின் புரமோஷன் மும்முரமாகத் தொடங்கியுள்ளது.

இந்தப் படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான டான் பிக்சர்ஸ் ஆஃப்லைனில் வேற லெவலில் புரமோஷனில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

இட்லி கடை படத்தினை நடிகர் தனுஷ் அவரே இயக்கி கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார்.

இப்படத்தில், நடிகர் அருண் விஜய், நடிகை நித்யா மெனன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படம் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது.

இந்நிலையில், படக்குழு அரசுப் பேருந்துகள், ஆட்டோக்கள், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் இட்லி கடை போஸ்டரை ஒட்டி புரமோஷன் செய்து வருகிறார்கள்.

Summary

The promotions of the movie Idli Kadai have begun in full swing.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

dhanush
Nithya Menen
promotion
idli kadai

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com