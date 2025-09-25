செய்திகள்

மோகன்லாலின் ஹிருதயபூர்வம் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

மோகன்லாலின் ஹிருதயபூர்வம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி தொடர்பாக....
மோகன்லாலின் ஹிருதயபூர்வம் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!
நடிகர் மோகன்லால் நடிப்பில் வெளியான ஹிருதயபூர்வம் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சத்தியன் அந்திகாட் இயக்கத்தில் கடந்த ஆக.28ஆம் தேதி ஓணம் வெளியீடாக இப்படம் வெளியானது.

இதய மாற்று அறுவைச் சிகிச்சையை மையமாக வைத்து நகைச்சுவை பாணியில் குடும்ப ரசிகர்கள் ரசிக்கும்படி இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இந்தப் படத்தில் நடிகை மாளவிகா மோகனன் கதாபாத்திரம் ரசிகர்களிடையே பிரபலமானது.

இந்தப் படம் ரூ.100 கோடியைத் தாண்டியதாகப் படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், ஹிருதயபூர்வம் திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் நாளை(செப். 26) வெளியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

